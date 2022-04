Mogelijke klant VDL Nedcar houdt vast aan productieverwachtingen

De Amerikaanse maker van elektrische voertuigen Rivian houdt ondanks leveringsproblemen en uitdagingen door corona vast aan zijn plannen om dit jaar 25.000 pick-ups, SUVs en bestelbusjes te produceren. In de eerste drie maanden van het jaar waren dat er 2553 en leverde het bedrijf 1227 voertuigen af aan klanten. Rivian voert gesprekken met de Nederlandse autofabriek VDL Nedcar om ook hier voertuigen te gaan produceren.

Rivian maakte eerder dit jaar al bekend dat de oorlog in Oekraïne voor meer problemen met de levering van onderdelen en materialen zorgt. Het bedrijf schroefde daardoor ook de prijzen voor zijn voertuigen op. Voor mensen die soms al jaren geleden een auto hadden gereserveerd maakte Rivian in eerste instantie geen uitzondering, maar dat leverde een golf aan annuleringen op. Daarop maakte het Californische bedrijf voor die groep klanten alsnog een draai.

In een fabriek in het plaatsje Normal in de Amerikaanse staat Illinois produceerde Rivian sinds afgelopen september nu ongeveer 3600 auto’s. De geplande productie van 25.000 voertuigen dit jaar is de helft van de maximale capaciteit, en is het gevolg van leveringsproblemen.

Rivian heeft twee consumentenmodellen, de R1T pick-up en de R1S SUV, die veel op elkaar lijken. Daarnaast heeft het een elektrische bestelbus waarvan het bedrijf er duizenden aan investeerder Amazon gaat leveren. Ongeveer 10.000 van de 25.000 voertuigen die het wil bouwen zijn bestelbussen.