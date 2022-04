Eerste ferry vanuit Eemshaven naar Noorwegen vaart uit

De eerste ferry vanuit de Eemshaven naar Noorwegen vaart donderdagmiddag uit. Dit is de MS Romantika die voortaan drie keer per week op en neer gaat tussen de Groningse haven en het Noorse Kristiansand. Volgens Holland Norway Lines is het schip zowel interessant voor toeristen als zakenreizigers. Maar dan moet je wel geduld hebben want een overtocht duurt circa achttien uur.

Sinds de aankondiging van de nieuwe verbinding zijn er al zo’n 80.000 boekingen binnengekomen voor de komende maanden. Met het schip kunnen ook auto’s en vrachtwagens mee. Verder kan je slapen in luxe hutten. Aan boord is ook horeca en onder meer een sauna te vinden. De organisatie achter de ferry spreekt daarom van een “cruiseferry”.

Holland Norway Lines is een lokale start-up, met op de scheepsbemanning na zo’n dertig medewerkers. Voor de vaardienst is een nieuwe terminal opgetuigd. De MS Romantika is wel al zo’n twintig jaar oud. Het is de bedoeling dat er in duurzame en slimme oplossingen ge├»nvesteerd blijft worden waardoor het schip minder energie gaat verbruiken. De onderneming wil toewerken naar twee schepen die rond 2027 emissievrij zouden moeten varen.

Ter gelegenheid van de eerste afvaart vindt eerst een korte ceremonie plaats. Om 15.00 uur moet het schip volgens de planning vertrekken, om vrijdag om 09.00 uur op de plaats van bestemming aan te komen.

Havenbedrijf Groningen Seaports denkt dat de nieuwe verbinding goed is voor de bedrijvigheid in de Eemshaven. De ferry zou ook voor de regio van toegevoegde waarde zijn door de verwachte stroom aan toeristen. Vanuit de Eemshaven was er tot nu toe alleen een overtocht mogelijk naar het Duitse Waddeneiland Borkum. Eerdere plannen voor een veerboot naar Schotland liepen op niets uit. Op dit moment is er volgens Groningen Seaports geen sprake van andere initiatieven voor veerdiensten.