EU-hof: websites moeten expliciet betalingsverplichting melden

Websites zoals Booking.com moeten bij een bestelling expliciet vermelden dat er een betalingsverplichting is, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Het Hof kreeg een vraag van een Duitse rechtbank die zich moet buigen over de zaak van een man die zijn hotelboeking weigert te betalen. Bij het afronden van zijn boeking, via de website Booking.com, was er enkel sprake van de vermelding ‘Voltooi boeking’.

Volgens het hof moet een website een consument voor de voltooiing van een bestelling nadrukkelijk informeren dat hij door de bestelling te plaatsen een betalingsverplichting aangaat. Op de bestelknop moet een goed leesbare en ondubbelzinnige vermelding worden aangebracht.

De Duitse rechter zal nu moeten nagaan of Booking.com aan deze verplichting heeft voldaan met zijn Duitstalige website en of de man 2240 euro annuleringskosten verschuldigd is aan het hotel Goldener Anker in Krummhörn-Greetsiel.