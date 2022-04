EU keurt Frans plan goed voor miljardensteun om oorlog Oekraïne

De Europese Commissie heeft een Frans plan goedgekeurd om tot 155 miljard euro aan steun te verlenen aan bedrijven die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. Het is de eerste regeling die is goedgekeurd sinds de Europese Unie de regels voor staatssteun heeft versoepeld in verband met de Russische invasie van Oekraïne.

“Deze regeling stelt Frankrijk in staat de economische gevolgen van de oorlog van Poetin in Oekraïne te verzachten en bedrijven te ondersteunen die zijn getroffen door de huidige crisis en de bijbehorende sancties”, zei de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Margrethe Vestager, in een toelichting. De Fransen financieren de maatregel met een deel van het budget dat ze hadden vrijgemaakt om hun economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Eerder werd al bekend dat EU-landen bedrijven die worden geraakt door de Russische oorlog tegen Oekraïne overheidssteun mogen geven. De oorlog en de daaropvolgende EU-sancties en Russische vergeldingsmaatregelen treffen sommige Europese bedrijven hard. Ondernemingen verliezen klandizie of leveranciers. Tuinders en vissers raken in de knel door hoge stookkosten en brandstofprijzen. De commissie kondigde daarom aan de lidstaten de mogelijkheid te willen bieden om ze te hulp te schieten, net als tijdens de coronacrisis.