Veel meer klanten en omzet voor erotiekconcern achter EasyToys

Het tweede jaar van de coronacrisis heeft goed uitgepakt voor erotiekconcern EQOM. Het bedrijf achter onder andere sekspeeltjesmaker EasyToys zag zijn omzet het afgelopen jaar verdubbelen. Daarbij bedienden de in Nederland actieve labels als EasyToys, PABO en Beate Ushe bijna 1,4 miljoen klanten, tegen iets meer dan 1 miljoen een jaar eerder.

EQOM heeft over 2021 een omzet van 212 miljoen euro in de boeken gezet. De onderneming profiteerde vooral van overnames. Zo werd onder andere erotiekwinkelketen Christine le Duc ingelijfd, evenals de Noorse verkoper van seksspeeltjes Kondomeriet.

EasyToys was vorig jaar op de Nederlandse consumentenmarkt het meest succesvolle merk van de erotiekgroep. De omzet van de grootste erotische webshop van de Benelux steeg met 56 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van Beate Uhse en PABO ging met een derde omhoog. Volgens EQOM kwamen klanten ook steeds vaker terug voor een nieuwe bestelling.

Met de hulp van investeerder Waterland werden eerder twee bedrijven in de erotieksector onder een dak samengebracht. Naast EasyToys-moeder EDC Retail ging het om groothandel Eropartner Distribution. Daarna volgde een reeks overnames. EQOM heeft als doel een wereldspeler te worden op het gebied van erotiek.

Ondanks de groei kampte EQOM afgelopen jaar met verschillende tegenslagen. Vanwege corona moest onder meer de fabriek in China waar seksspeeltjes worden gemaakt tijdelijk dicht. Ook kampte het bedrijf met logistieke uitdagingen door een tekort aan containers, ook door de stremming in het Suezkanaal waar een schip de vaarweg een aantal dagen blokkeerde.

Vanwege nieuwe lockdowns in China verwacht EQOM ook de komende maanden met verstoringen te maken te hebben. Evengoed wordt voor heel 2022 rekening gehouden met verdere groei, ook omdat er steeds meer interesse is in de producten van het bedrijf, zo klinkt het.