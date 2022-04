EU: bijna 30 miljard euro aan Russische bezittingen bevroren

De Europese Unie heeft tot nu toe bijna 30 miljard euro aan Russische en Belarussische bezittingen bevroren, meldt de Europese Commissie. Het gaat om bezittingen van bijvoorbeeld oligarchen. Onder meer boten, helikopters, vastgoed en kunst, goed voor bijna 7 miljard euro, zijn voorlopig in beslag genomen.

Meer dan de helft van de Europese lidstaten hebben nu aan de Europese Commissie gemeld welke acties ze hebben ondernomen om bezittingen te bevriezen. In totaal gaat het om 29,5 miljard euro aan bezittingen. Ook is er voor 196 miljard euro aan transacties geblokkeerd.

Het bevriezen van bezittingen gebeurt onder toeziend oog van een speciaal daarvoor opgesteld team, de zogeheten Freeze and Seize Taskforce. Deze werd vorige maand ingesteld door de Europese Commissie en komt regelmatig bijeen om de sancties tegen Russische en Belarussische individuen en bedrijven te coördineren en uit te voeren. Als er wettelijk aanleiding voor is, kunnen bezittingen ook in beslag genomen worden.

De taskforce overlegt deze week ook met de Amerikaanse evenknie, de Task Force KleptoCapture, en met vertegenwoordigers van de Oekraïense regering.

Eurocommissaris van Justitie Didier Reynders riep alle lidstaten op om “alle noodzakelijke maatregelen te nemen” om sancties te handhaven. De Commissie noemt sancties “cruciaal” om het regime van Russische president Vladimir Poetin en diegenen die medeplichtig zijn aan de oorlog in Oekraïne economisch pijn te doen.

Nederland stelde onlangs oud-minister Stef Blok aan als sanctiecoördinator. Dat deed minister Wopke Hoekstra na kritiek van de Tweede Kamer op het kabinet dat Nederland te weinig doet en te langzaam is met de uitvoering van de sancties. Volgens de laatste gegevens van Hoekstra hebben financiële instellingen en trustkantoren in Nederland tot dusver 516 miljoen euro aan tegoeden bevroren en is er 155 miljoen euro aan transacties tegengehouden.