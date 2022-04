Olie- en gasconcern Shell toont herstel in groene AEX

Shell toonde vrijdag herstel op de Amsterdamse beurs, die een duidelijke winst liet zien. Het olie- en gasconcern moest donderdag nog terrein prijsgeven nadat het bekendmaakte een forse afschrijving te moeten doen op zijn bezittingen in Rusland. Beleggers verwerkten daarnaast de nieuwe sancties die de Europese Unie heeft aangekondigd tegen Rusland.

Ook reageerde de markt op berichten van het Britse leger, op basis van inlichtingendiensten, dat Russische troepen zich volledig hebben teruggetrokken uit het noorden van Oekraïne en zich nu bevinden in Rusland en Belarus. Een deel van deze strijdkrachten zal volgens de Britten in het oosten van Oekraïne worden ingezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent hoger 725,03 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1057,82 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,5 procent.

Naast Shell (plus 3,2 procent) stonden de financiële bedrijven ING, Aegon en NN Group in de kopgroep van de AEX, met winsten van ruim 2 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, voerde de schaarse dalers aan met een verlies van dik 2 procent.

Staalfabrikant ArcelorMittal, een grote verbruiker van steenkool, hoorde ook bij de grootste winnaars met een plus van 2 procent. Dit ondanks dat de nieuwe sancties tegen Rusland onder meer een ban op kolen uit dat land behelzen. Brussel heeft echter ook een overgangsperiode van een aantal maanden opgenomen, zodat de Europese landen nog niet direct hoeven te stoppen met de import van Russische kolen.

Bij de kleinere bedrijven won Nedap, dat met een handelsupdate kwam, 1,6 procent. Het techbedrijf stelde in het eerste kwartaal te zijn gegroeid en bevestigde de omzetverwachting voor heel 2022. Wel verwacht Nedap de rest van het jaar last te houden van verstoringen in de leveringsketen.

In Milaan klom Banco BPM bijna 15 procent. De Franse bank Crédit Agricole (plus 1,4 procent) heeft een belang van ruim 9 procent genomen in zijn Italiaanse branchegenoot.

De Zweedse vrachtwagenfabrikant Volvo meldde dat het door de oorlog in Oekraïne voor omgerekend bijna 400 miljoen euro aan voorzieningen heeft moeten nemen. Dat zal naar verwachting drukken op de resultaten over het eerste kwartaal. Het aandeel steeg desondanks in Stockholm met ruim 2 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 97,10 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 101,48 dollar per vat. De euro was 1,0868 dollar waard, tegen 1,0899 dollar een dag eerder.