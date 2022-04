Wereldwijde voedselprijzen door oorlog op recordhoogte

Levensmiddelen zijn in zeker 32 jaar niet zo duur geweest als in maart. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is een van belangrijkste oorzaken, schrijft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De twee landen zijn belangrijke exporteurs van granen.

De index waarmee de FAO de prijsontwikkeling van een groot aantal grondstoffen voor voedingsmiddelen meet, steeg naar een stand van 159,3 punten. Dat is een stijging van bijna 13 procent ten opzichte van februari, toen de voedselprijzen ook al een recordniveau aantikten.

Granen werden vorige maand ruim 17 procent duurder dan in februari. Vooral tarwe en graan voor veevoer stegen in prijs door de oorlog in Oekraïne. Dat land is samen met Rusland goed voor zo’n 30 procent van alle tarwe-export ter wereld. Van alle geëxporteerde mais komt zo’n 20 procent uit Rusland en Oekraïne. Bij de duurdere tarwe speelt ook mee dat er zorgen zijn over de oogst in de Verenigde Staten door droogte in het land.

Plantaardige olie werd bijna een kwart duurder. Oekraïne is ’s werelds belangrijkste exporteur van zonnebloemolie, maar de uitvoer daarvan ligt grotendeels plat. In onder andere Nederland is het moeilijk om in supermarkten nog een fles zonnebloemolie te vinden. Door het gebrek aan zonnebloemolie neemt de voedingsmiddelenindustrie zijn toevlucht tot andere oliën, zoals sojaolie en raapzaadolie, die daardoor ook duurder worden.