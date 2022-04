Heijmans verkoopt voor tientallen miljoenen euro’s aan woningen

Bouwconcern Heijmans heeft 167 nog te bouwen woningen in Almere verkocht aan woningbelegger en -verhuurder Vesteda. Het gaat onder meer om appartementen en beneden- en bovenwoningen. Met de deal is voor Heijmans een omzet van zo’n 62,5 miljoen euro gemoeid.

De woningen moeten komen in gebiedsontwikkeling Almere Europakwartier Oost 1. Daar loopt een project genaamd New Brooklyn. Het is de bedoeling dat er komende jaren nog veel meer woningen gebouwd gaan worden. De architectuur wordt geïnspireerd op het gelijknamige stadsdeel in New York.

Het duurt wel nog even voor deze nieuwe woningen beschikbaar worden. Volgens de beursgenoteerde bouwer begint de bouw naar verwachting in juli dit jaar. De oplevering is dan waarschijnlijk vanaf het tweede kwartaal van 2024.