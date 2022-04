OPEC: groei olievraag minder sterk door zwakkere wereldeconomie

De groei van de wereldwijde vraag naar olie zal dit jaar minder sterk zijn dan eerder gedacht omdat de wereldeconomie zwakker groeit door de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft oliekartel OPEC in zijn maandelijkse rapport. De OPEC stelt daarin ook de voorspellingen voor de groei van de wereldeconomie neerwaarts bij.

De OPEC denkt nu dat de olievraag dit jaar met 3,7 miljoen vaten (van 159 liter) per dag zal toenemen. Dat zijn een half miljoen vaten per dag minder dan eerder voorzien. Voor heel 2022 zal de totale olievraag dan moeten uitkomen op gemiddeld 100,5 miljoen vaten per dag, aldus de organisatie van grote olie-exporterende landen.

Het kartel denkt dat de wereldeconomie dit jaar nu met 3,9 procent zal groeien. Eerder werd op 4,2 procent gerekend. De OPEC sluit niet uit dat die groei nog zwakker kan uitvallen. Volgens de organisatie zorgt vooral de hoge inflatie door de sterk gestegen energieprijzen voor tegenwind voor de economie. Voor Rusland ziet de OPEC nu een economische krimp.

Daarnaast kan de olievraag in China onder druk komen te staan door de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. De OPEC zal daarom waarschijnlijk niet veel haast maken met het sterker verhogen van de productie om zo de hoge olieprijzen tegen te gaan. De OPEC en bondgenoten waaronder Rusland zijn bezig de productie elke maand geleidelijk te verhogen. Westerse landen hebben de OPEC+ opgeroepen meer olie op te pompen, maar daar is geen gehoor aan gegeven.