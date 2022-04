Just Eat Takeaway flink lager op Damrak, AEX nipt positief

Just Eat Takeaway was woensdag in de AEX-index op Beursplein 5 de sterkste daler. Het maaltijdbestelbedrijf verloor 4,2 procent van zijn beurswaarde. Ondanks dat verlies eindigde de AEX-index nipt in het groen. Daarbij trok de leidende graadmeter in Amsterdam zich op aan de positieve standen op Wall Street, waar het kwartaalcijferseizoen begon.

Beleggers in Just Eat Takeaway reageerden onder meer op een bericht van de Franse krant Le Figaro. Daarin stond dat het maaltijdbestelbedrijf af wil van zijn vaste bezorgers in het merendeel van de steden waar het nu actief is in Frankrijk. Het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl zou in de Franse steden afscheid nemen van ruim een kwart van de bezorgers met een vast contract.

Ook Ahold Delhaize stond met een verlies van 3,4 procent bij de grootste zakkers. Het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn hield woensdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Sowieso waren bedrijven in de supermarktbranche uit de gratie. In Londen was supermarktconcern Tesco na het openen van de boeken een stevige verliezer.

De AEX-index sloot de sessie met een winst van 0,2 procent op 717,49 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, sloot 0,7 procent hoger op 1064,55 punten. Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam stond PostNL met een min van 2,4 procent in de staartgroep. Analisten van zowel UBS als Degroof Petercam verlaagden hun beleggingsadvies voor het post- en pakkettenbedrijf.

Elders in Europa werden net als in Amsterdam eerdere verliezen ofwel geheel ofwel grotendeels goedgemaakt. Parijs sloot nipt hoger. Frankfurt verloor 0,3 procent. In Londen bleef de graadmeter min of meer onveranderd nadat uit nieuwe gegevens bleek dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in maart is gestegen naar het hoogste niveau in dertig jaar.

Elders in Europa wist Louis Vuitton Mo√ęt Hennessy (LVMH) vanwege kwartaalcijfers nog de aandacht op zich gericht. Het Franse luxemerk won 0,1 procent in Parijs. De verkopen zijn afgelopen periode wel flink gestegen, maar LVMH had in China duidelijk last van de coronalockdowns daar. Die drukten op de verkopen in deze voor het bedrijf belangrijke markt.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 102,62 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 107,09 dollar per vat. De euro was 1,0861 dollar waard, tegen 1,0854 dollar bij het slot van de handel op dinsdag.