Milieuclub: schepen die op Lng varen zijn niet milieuvriendelijk

Schepen die varen op vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zijn vanwege de grote hoeveelheden methaan die ze uitstoten slechter voor het klimaat dan wordt vermoed. Milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) doet zijn beklag over greenwashing van deze schepen.

T&E keek met speciale camera‚Äôs in de haven van Rotterdam naar schepen die op lng varen en die voor ecologisch en groen willen doorgaan. In werkelijkheid zouden deze schepen een aanzienlijke hoeveelheden methaan lekken, een veel krachtiger broeikasgas dan kooldioxide. “De namen van deze nieuwe door lng aangedreven schepen “bevatten woorden als eco en ze zijn vaak groen geschilderd,” aldus T& E. “Maar hun groene geloofsbrieven houden daar op.”

De milieugroep liet de camerabeelden beoordelen door onafhankelijke experts. Daaruit kwam naar voren dat “intense onverbrande koolwaterstofemissies in de atmosfeer werden uitgestoten”. Volgens de eigenaar van een van de onderzochte schepen, het Franse CMA CGM, is lng momenteel de beste brandstof op grote schaal. De reder geeft aan dat er volop wordt gewerkt aan het terugdringen van de uitstoot. De emissie zou nu ook al minder zijn.

In tegenstelling tot auto’s kunnen containerschepen geen lange afstanden afleggen op accu’s. In de maritieme industrie wordt al wel een breed scala aan alternatieve voortstuwingsmethoden en brandstoffen besproken. Naast waterstof en ammoniak staan ook zogenoemde ‘e-fuels’ in de belangstelling.

Probleem is dat groene toepassingen nog niet op grote schaal beschikbaar zijn. Een reder die nu een schip bestelt, kan vrijwel alleen kiezen tussen dieselaandrijving of lng, wat ook een fossiele brandstof is.