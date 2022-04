Financieel toezichthouder AFM wil tipgeld kunnen uitdelen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil tipgevers kunnen belonen met geld als ze misstanden aan het licht brengen. De toezichthouder voor onder andere de financiële markten, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders hoopt zo een “prikkel” te creëren waardoor mensen marktmisbruik eerder melden. Nu zijn betrokkenen daar nog vaak terughoudend mee.

Volgens de AFM is het opsporen, bewijzen en bestraffen van bijvoorbeeld handelen met voorkennis tijdrovend en complex. Door de brexit hebben meer bedrijven waar AFM toezicht op moet houden zich in Nederland gevestigd, waardoor de waakhond het drukker heeft gekregen. Tegelijkertijd maken internationalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen het toezicht complexer. Tipgeld zou te midden van al dat extra werk een handig middel zijn om snel aan de juiste informatie te komen, schrijft de AFM aan minister van Financiën Sigrid Kaag.

“Ondanks het grote aantal meldplichten in de Wet op het financieel toezicht (Wft), blijkt dat marktpartijen terughoudend zijn met het melden van bepaalde feiten aan de AFM. Hierdoor is de informatiepositie van de AFM beperkt”, verwoordt de marktwaakhond het.

De AFM heeft in haar jaarlijkse “wetgevingsbrief” nog meer suggesties om het toezicht te verbeteren. Zo wil de toezichthouder deelnemen aan het handelsverkeer om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt die consumenten moeten beschermen. Die bevoegdheid heeft de AFM al, maar de instantie kan geen bankrekening openen onder een fictieve naam. Erg effectief is zo’n undercoveractie daardoor niet.

Ook moet het compensatiestelsel op de schop bij schandalen waar grote groepen mensen schade hebben geleden, vindt de AFM. Marktpartijen die onder toezicht staan hebben vaak veel meer inhoudelijke en juridische kennis in huis dan benadeelde consumenten. Een groot onderzoek zou moeten uitwijzen hoe de compensatie van die groepen beter kan.