Krant: Musk praat met andere investeerders over aankoop Twitter

Multimiljardair Elon Musk polst andere investeerders om mee te doen met een overnamebod op socialmediabedrijf Twitter. Dat meldt New York Post op basis van ingewijden. Volgens bronnen van de krant zouden ze binnen enkele dagen een nieuw voorstel kunnen presenteren om het platform in te lijven.

De topman van autofabrikant Tesla en ruimtevaartonderneming SpaceX zei eerder deze week Twitter voor zo’n 43 miljard dollar te willen kopen. Twitter, dat nu zo’n 34 miljard dollar waard is op de beurs, ging vrijdag in de tegenaanval met een zogeheten gifpil. Daarbij krijgen andere aandeelhouders de mogelijkheid om goedkoop aandelen bij te kopen als Musk op de beurs massaal aandelen opkoopt. Op die manier verwatert zijn belang.

Een van de mogelijke partners bij een nieuw overnamebod zou Silver Lake zijn. Een bestuurder van die investeringsmaatschappij zit in de raad van bestuur van Twitter. Musk en Silver Lake weigerden commentaar aan New York Post.

Musk, die voor zijn overnamebod al ruim 9 procent van Twitter in handen had, vindt dat het socialmediaplatform veel meer kan bereiken dan het nu doet. Hij hekelt ook ingrepen van het bedrijf die volgens hem de vrije meningsuiting in de weg zitten. Twitter heeft de afgelopen jaren veel werk gemaakt van het blokkeren van accounts die haatdragende berichten of nepnieuws verspreiden. Ook werd voormalig president Donald Trump van Twitter verbannen wegens opruiende berichten rond de bestorming van het Capitool in januari 2021.