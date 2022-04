Minister Yellen wil nog meer economische sancties tegen Rusland

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen wil dat er nog meer economische sancties tegen Rusland komen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat zei een functionaris van het ministerie van Financiën. Yellen zal deze week meer druk gaan uitoefenen op de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor extra stappen tegen Rusland.

Het ministerie stelt dat de oorlog laat zien dat het belangrijk is dat de grootste economieën van de wereld gezamenlijk de internationale rechtsorde verdedigen. De Wereldbank en het IMF houden deze week hun voorjaarsvergaderingen en de oorlog in Oekraïne zal bovenaan de agenda staan. Yellen is volgens het ministerie zeer bezorgd over de “roekeloze” oorlog die Rusland heeft ontketend en de gevolgen van het conflict voor de wereldeconomie, zoals de sterk gestegen energie- en voedselprijzen.

Washington wil zelf meer druk gaan uitoefenen op Russische personen en organisaties die proberen de westerse sancties te omzeilen. Dat geldt ook voor diegenen die helpen bij het ontwijken van sancties, aldus de functionaris.

Yellen wil verder ook bepaalde sessies van de G20 niet gaan bijwonen omdat Rusland daaraan mee kan doen. Vertegenwoordigers van het Russische ministerie van Financiën zouden bijeenkomsten online willen bijwonen.Yellen vindt dat Rusland moet worden uitgesloten van internationale financiële instellingen en overlegorganen vanwege Oekraïne.