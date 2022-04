Britse energiebedrijven waarschuwen voor massale energiearmoede

Britse energiebedrijven waarschuwen dat vier op de tien Britse huishoudens deze winter mogelijk de energierekening niet meer kunnen betalen. Ze vinden de huidige omstandigheden met hoge energieprijzen zo uitzonderlijk dat de Britse regering zou moeten ingrijpen. Anders vervallen miljoenen Britten in zogeheten energie-armoede.

Net als in Nederland en veel andere landen is de inflatie in Groot-Brittanni├ź hoog. Daar komt nog bij dat Britse energiebedrijven aan maximumtarieven gebonden zijn, die door de regering worden vastgesteld. Die limieten zijn per 1 april fors omhoog gegaan en de verwachting is dat dit in oktober nog een keer gebeurt. Voor Britten zonder vast energiecontract betekent dit dat de rekening flink hoger uit zal vallen.

De verhoging van april zal uiteindelijk nog wel meevallen, denkt directeur Keith Anderson van Scottish Power. “Tijdens de zomer gaat het energieverbruik omlaag en zullen de rekeningen voor de meeste huishoudens nog wel te behapstukken zijn”, zei hij voor een commissie van het Britse Lagerhuis. “Maar in oktober, dat wordt verschrikkelijk, werkelijk verschrikkelijk.”

De Britse inflatie was in maart al 7 procent. Voor eind dit jaar voorspelt de Bank of England dat dit verder gestegen is naar meer dan 10 procent. De Britse overheid trok in februari al 9 miljard pond, omgerekend 11 miljard euro, uit om lagere en middeninkomens te helpen. De energiesector vreest dus dat dit onvoldoende zal zijn.

Ook in Nederland zijn veel mensen aanzienlijk duurder uit door de gestegen energieprijzen. Het is momenteel nauwelijks mogelijk om een vast energiecontract af te sluiten, waardoor iedereen die al een variabel energiecontract daaraan vast blijft zitten. Alle huishoudens waarvan het vaste contract afloopt gaan ook naar de duurdere variabele tarieven toe.

De energieprijzen zijn al sinds vorig najaar aan het stijgen omdat de gasopslagen in Europa leger waren dan normaal en Rusland de toevoer niet opschroefde. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van gas en olie nog verder doorgestegen.