Hongarije herhaalt: wij steunen importverbod Russische olie niet

Hongarije gaat Europese sancties die zich richten op Russische olie en gas niet steunen, heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto gezegd. Daarmee herhaalde de minister via Facebook een al eerder uitgesproken opvatting van zijn overheid. Toch zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire dinsdag dat een Europees importverbod op Russische olie in de maak is.

Frankrijk pleit al langer voor een verbod op Russische olie. Duitse parlementariërs lieten vorige week weten dat een meerderheid in de Bondsdag voor een olie-embargo tegen Rusland is. Berlijn was tot nu toe voorzichtig omdat Duitsland erg afhankelijk is van die olie. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft al verscheidene keren opgeroepen tot een boycot van Russische olie.

De Europese Unie heeft vanwege de oorlog in Oekraïne een pakket sancties ingevoerd tegen Rusland, maar olie en gas zijn daar tot nu toe buiten gebleven. Europese landen zijn voor een groot deel afhankelijk van Rusland voor deze energiebronnen. Hongarije is van de EU-landen het meest Ruslandgezind.