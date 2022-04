Netflix raakt voor het eerst sinds 2011 gebruikers kwijt

Streamingvideodienst Netflix had aan het einde van het eerste kwartaal 200.000 betalende gebruikers minder dan drie maanden eerder. Voor het Amerikaanse bedrijf betekent dat de eerste neergang in abonnees sinds 2011. Bovendien rekent het bedrijf erop in het lopende kwartaal nog eens twee miljoen betalende klanten te verliezen.

Netflix geeft al langer aan dat de cijfers de afgelopen jaren vertekend waren. Door de coronapandemie bleven wereldwijd mensen meer thuis en was er veel behoefte aan vermaak. Maar inmiddels kunnen in veel landen mensen weer naar cafés, restaurants en bioscopen en zegt een deel hun Netflix-abonnement op. Ook de toegenomen inflatie speelt een rol als een factor waardoor sommige mensen hun uitgaven tegen het licht gaan houden.

Volgens het bedrijf is verder de concurrentie van andere streamingdiensten toegenomen. De afgelopen jaren gingen onder meer Disney+, HBO Max en in Europa ook Viaplay in steeds meer markten van start.

Tenslotte is ook het delen van inloggegevens een probleem voor Netflix. Het bedrijf zegt dat zo’n 100 miljoen huishoudens de streamingdienst bekijken zonder daarvoor te betalen. Dat aantal komt bovenop de circa 222 miljoen betalende huishoudens. Netflix wil die meekijkende huishoudens ook aanspreken. In Latijns-Amerika heeft de dienst al geëxperimenteerd met een abonnement voor meerdere huishoudens.

Verder moeten de bestaande gebruikers door betere suggesties en veel nieuwe series en films overgehaald worden om langer lid te blijven. Onlangs introduceerde Netflix al een nieuw beoordelingssysteem met naast een duimpje omlaag en een duimpje omhoog ook twee duimpjes omhoog kan worden gegeven.

In het afgelopen jaar waren de series Bridgerton en Inventing Anna grote hits. Ook de documentairefilm Tinder Swindler de film The Adam Project scoorden goed. In de komende periode komt er onder meer een nieuw seizoen van de hitserie Stranger Things uit.

Ondanks de tegenvallende gebruikersaantallen steeg de omzet op jaarbasis met 10 procent tot een kleine 7,9 miljard dollar, omgerekend zo’n 7,3 miljard euro. Dat kwam onder meer doordat Netflix de prijzen van zijn abonnementen verhoogde. De winst kwam uit op 1,6 miljard dollar, wat een daling was ten opzichte van een jaar geleden.