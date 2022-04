PostNL geraakt door berichten inzet kinderen voor werk in België

De beschuldigingen van het inzetten van te jong personeel doen PostNL pijn, zei topvrouw Herna Verhagen op een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Zij zei de “ernstige beschuldigingen” vanuit België niet te herkennen. De afgelopen maanden zijn de controles om misstanden tegen te gaan volgens haar juist aangescherpt. “We doen elke ochtend 100 procent controle aan de poort”, aldus Verhagen, waaruit volgens haar niet het beeld van misstanden naar voren komt.

Voor PostNL België zijn vier maanden na een eerste undercoverreportage nog steeds “kinderen” aan het werk, stelden Belgische media dinsdag na onderzoek door journalisten. Een jongen van 13 jaar werkt naar eigen zeggen voor 5 euro per uur voor het post- en pakkettenbedrijf. Een onderaannemer zou meerdere te jonge krachten in dienst hebben, hebben de Belgische media gemeld.

“Je staat ermee op en gaat ermee naar bed”, aldus Verhagen over de berichten. “Dat komt ook doordat wat wij zien als werkelijkheid anders is dan wat je in de krant leest. We staan achter de mensen in België en proberen hen zoveel mogelijk te steunen en te ondersteunen.” Vanuit aandeelhouders was veel aandacht voor de kwestie.

Ook de ongeveer 53.000 medewerkers, van wie een kleine 2400 in België, worden volgens de topvrouw geraakt door de beschuldigingen. “Zij voelen zich aangesproken, terwijl ze proberen eerlijk werk te verzetten voor PostNL.”