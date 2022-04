Chipbedrijven bij koplopers in flink hogere AEX-index

De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi stonden woensdag bij de sterkste stijgers in een fors hogere AEX-index in Amsterdam. De sector profiteerde van optimistische geluiden van chipmachinefabrikant ASML. Ook de kwartaalberichten van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en bierbrouwer Heineken werden goed ontvangen door beleggers op Beursplein 5.

De AEX noteerde rond het middaguur een winst van 1,7 procent op 728,73 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 1084,19 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Londen gingen tot 0,9 procent vooruit, Parijs steeg 1,5 procent.

ASML zei dat de vraag naar zijn chipmachines groter is dan het bedrijf met zijn eigen productiecapaciteit aankan. Vanwege de wereldwijde chiptekorten zijn grote producenten van halfgeleiders enorme investeringen aan het doen om de capaciteit uit te breiden. Dat is gunstig voor toeleveranciers als ASML, ASMI en Besi, die koerswinsten tot bijna 7 procent lieten zien. Het Duitse chipbedrijf Infineon steeg 3,2 procent in Frankfurt en STMicroelectronics won 3,8 procent in Parijs.

Just Eat Takeaway werd 6,9 procent hoger gezet. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl denkt erover om de Amerikaanse dochter Grubhub te verkopen. De miljardenovername van dat onderdeel werd vorig jaar pas afgerond, maar bij aandeelhouders is de laatste tijd onvrede ontstaan over de gedaalde beurswaarde van het bedrijf. Activistische aandeelhouders hebben om een verkoop van Grubhub geroepen om zo de beurskoers aan te jagen.

Heineken stond 4,2 procent in de plus. De brouwer merkte afgelopen kwartaal de positieve gevolgen van het afbouwen van de coronamaatregelen in veel Europese landen, waardoor mensen weer meer naar de horeca gingen. Ook verhoogde het bedrijf de prijzen wereldwijd om de gestegen grondstofkosten te compenseren.

Speciaalchemieconcern DSM won 0,5 procent na bekendmaking van de verkoop van zijn tak voor beschermende materialen aan het Amerikaanse Avient voor ruim 1,4 miljard euro.

In Zürich leverde Credit Suisse 1,3 procent in. De Zwitserse bank waarschuwde voor een verlies in het eerste kwartaal. In Parijs sprong levensmiddelenconcern Danone 8,7 procent omhoog dankzij sterke kwartaalresultaten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 103,34 dollar en Brentolie werd 0,6 procent duurder op 107,87 dollar per vat. De euro was 1,0854 dollar waard, tegen 1,0792 dollar een dag eerder.