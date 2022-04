Lightyear gaat zonneauto’s maken voor deelplatform MyWheels

Wie graag in een zonneauto van Lightyear wil rijden kan daarvoor straks ook terecht op deelplatform MyWheels. Volgens een nieuwe deal zal het Nederlandse zonneautobedrijf volgend jaar een beperkt aantal exemplaren van zijn eerste model aanbieden op MyWheels. Als over een paar jaar het tweede model beschikbaar is, gaan er vervolgens 5000 exemplaren naar het deelplatform.

Zo heeft Lightyear opnieuw een grote afnemer gevonden, terwijl het eerste elektrische voertuig met geïntegreerde zonnepanelen van de start-up nog niet eens in productie is. Eerder werden ook al 5000 exemplaren van het tweede model verkocht aan lease-onderneming LeasePlan. Hoeveel geld er met de deals is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

De Lightyear One is het eerste model van Lightyear en wordt als het goed is eind dit jaar geleverd aan de eerste klanten. Dit luxemodel is erg duur en niet geschikt voor het grote publiek, vandaar dat er maar een beperkt aantal wordt gemaakt. Dat moet anders zijn bij de Lightyear Two, die een massamarktmodel moet worden en vanaf 2024 of 2025 voor een prijs vanaf 30.000 euro op de markt moet komen.

Lightyear is opgericht door oud-studenten van de TU/e in Eindhoven. Het bedrijf profileert zich als het eerste Nederlandse automerk sinds DAF en Spyker. De ontwikkeling van nieuwe voertuigen gebeurt in Helmond, maar de auto’s worden geproduceerd in een fabriek in Finland.