CNV pleit voor snelle indexatie pensioenen

Pensioenfondsen moeten zo snel mogelijk de pensioenen verhogen. Daartoe roept vakbond CNV op naar aanleiding van de recent gepubliceerde dekkingsgraden van grote pensioenfondsen.

De grote Nederlandse pensioenfondsen spraken de hoop uit na jaren de pensioenen eindelijk weer wat te kunnen verhogen. De financiële positie is afgelopen kwartaal behoorlijk verbeterd door het oplopen van de rente, ondanks dat er op de aandelenmarkten grote tegenwind was door de oorlog in Oekraïne.

Volgens CNV staan de dekkingsgraden historisch hoog. Tegelijkertijd keldert de koopkracht van senioren door de hoge inflatie. Tientallen CNV-leden zouden aangegeven hebben financieel klem te zitten.

Als de overheid zoals verwacht bepaalde regels voor de fondsen iets versoepelt, liggen hogere pensioenen voor miljoenen Nederlanders binnen handbereik. Volgens CNV kan dat met terugwerkende kracht per 1 januari dit jaar. “Uitstel van indexatie is niet langer uit te leggen”, aldus de bond