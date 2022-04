Moederbedrijf Bavaria verkocht in tweede coronajaar meer bier

Swinkels Family Brewers, het bedrijf achter bieren als Bavaria en Palm, heeft vorig jaar meer bier verkocht. De brouwer uit Lieshout had opnieuw veel last van de coronalockdowns, maar ten opzichte van het eerste coronajaar was niettemin sprake van enig herstel.

De totale opbrengsten stegen met 8 procent naar 836 miljoen euro. Ook als gekeken wordt naar de hoeveelheid bier die aan de man is gebracht, gingen de zaken beter. Daarbij kwam de winst, geschoond voor onder meer rente en belastingen, ruim een kwart hoger uit op 88 miljoen euro.

Topman Peer Swinkels is gezien de moeilijke omstandigheden tevreden over de resultaten, maar ziet in de huidige onrust in de wereld opnieuw onzekerheid. Afgelopen jaar kampte de onderneming al met een beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en materialen en een stijgende inflatie. Dat zijn twee problemen die door de oorlog in Oekraïne eigenlijk alleen maar worden verergerd.

Volgens het bedrijf was er vorig jaar wel veel verschil tussen de markten waarin het actief is. Dat komt omdat elk land een andere corona-aanpak kende en per land verschilde het ook hoe sterk de onderneming daar aanwezig was in de lokale horeca. In Nederland en België leden de resultaten duidelijk onder de lockdowns in de horeca. Waar België snel herstelde, kreeg Nederland te maken met een tweede lockdown, wat het resultaat in deze markt drukte.

Swinkels is via brouwerij Habesha ook aanwezig in Ethiopië. Daar was vorig jaar sprake van een sterke waardedaling van de lokale munt en een gewapend conflict, dat de bierverkoop in een groot deel van het land vrijwel onmogelijk maakte. Toch pakten de verkochte volumes hier uiteindelijk iets hoger uit dan in 2020. Het lukte Swinkels om in Ethiopië ook tapbier op de markt te brengen.