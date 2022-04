Tot nu toe één Russisch schip in Nederlandse haven toegelaten

Nederlandse havens hebben sinds afgelopen zondag één Russisch schip toegelaten en één Russisch schip geweigerd. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). Eerder deze maand voerde de Europese Unie een verbod in om Russische schepen toegang te verlenen tot havens van lidstaten, maar er zijn veel uitzonderingen op die regel.

Het op 8 april aangekondigde verbod geldt sinds afgelopen zondag voor Nederlandse havens. Maar autoriteiten in een lidstaat mogen een uitzondering maken als Russische schepen bijvoorbeeld olie of gas vervoeren. Die fossiele brandstoffen maken juist een groot deel uit van alle lading die Russische schepen naar bijvoorbeeld de haven van Rotterdam vervoeren. Ook voor de aanvoer van onder andere humanitaire goederen, medicijnen of landbouwproducten zijn uitzonderingen mogelijk.

Via de site Vesselfinder, die vaarroutes van schepen live bijhoudt, is overigens te zien dat er wel meer schepen vanuit Rusland naar Nederland varen. Maar deze schepen varen onder de vlag van een ander land. Het ministerie van I&W maakte niet bekend welke bestemming in Nederland de twee Russische schepen hadden.