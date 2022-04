Vliegveldinfo: parkeren op luchthavens flink duurder geworden

Parkeren bij Nederlandse vliegvelden is flink duurder geworden. Voor een weekje parkeren op Schiphol zijn reizigers dit voorjaar minstens zo’n 80 euro kwijt. Dat is bijna een vijfde meer in vergelijking met het tarief van 67,50 euro voordat de coronacrisis uitbrak, concludeert reiswebsite Vliegveldinfo. Ook bij de luchthavens Rotterdam, Eindhoven, Groningen en Maastricht zijn parkeerders duurder uit.

Vliegveldinfo peilde de parkeerkosten van een aantal luchthavens in Nederland, maar ook van luchthavens kort over de grens in België en Duitsland, waarvan veel Nederlanders doorgaans gebruik maken. Deze kosten werden afgezet tegen de bedragen die parkeerders kwijt waren in 2019, de periode voor de crisis. Hierbij zijn telkens de goedkoopste alternatieven met elkaar vergeleken.

Voor een week parkeren bij Rotterdam The Hague Airport ben je nu 73 euro kwijt, een kwart meer vergeleken met 2019. In Maastricht kost een week parkeren met 65 euro ruim 8 procent meer. In Eindhoven stegen de parkeerkosten met circa 7 procent. Dit voorjaar kost een week de auto stallen daar 72,60 euro. In Groningen betaal je nu 38 euro, tegen 35 euro twee jaar terug. Ook voor een weekend parkeren ben je bij Nederlandse luchthavens meer kwijt.

Door de coronapandemie werd er de voorbije twee jaar minder gevlogen. Dat was bijvoorbeeld voor Schiphol reden om goedkopere parkeerplaatsen, die wat verder van de luchthaven vandaan liggen, tijdelijk te sluiten. Andere oorzaken die worden genoemd voor de prijsstijgingen zijn de oorlog in Oekraïne en de oplopende inflatie.

Volgens Vliegveldinfo zijn de parkeerkosten op twaalf van de zestien onderzochte luchthavens gestegen. Bij de luchthavens van Luik en Brugge in België en die van Weeze in Duitsland zijn de kosten niet opgelopen. De luchthaven van Bremen is qua parkeerkosten zelfs iets goedkoper geworden.