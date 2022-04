Beursweek met resultaten grote techbedrijven VS

Beleggers maken zich op voor een zeer drukke week met kwartaalresultaten van bedrijven als Apple, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Amazon en Facebook-moederconcern Meta. Ook in Amsterdam is de agenda goed gevuld met cijfers van onder meer Philips, Randstad, KPN, Besi en Unilever. Verder zijn er gegevens over de economische groei in de eurozone en de Verenigde Staten over het eerste kwartaal.

Daarnaast houden beleggers de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen in de gaten. President Emmanuel Macron ligt in de peilingen voor op zijn uitdager Marine Le Pen. De opkomst ligt zondagmiddag iets lager dan bij de verkiezingen van 2017 toen Macron en Le Pen het ook al tegen elkaar opnamen.

Het cijferseizoen op de aandelenbeurzen bereikt nu het hoogtepunt. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar de impact van de hoge inflatie en de problemen in de toeleveringsketens. Ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne worden bekeken. Vooral de verwachtingen voor de rest van dit jaar zijn van belang.

Andere buitenlandse bedrijven die met resultaten komen zijn bijvoorbeeld McDonald’s, PepsiCo, UBS, Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Caterpillar, Harley-Davidson, TotalEnergies, Mattel, ExxonMobil en Twitter dat overnamedoelwit is van Tesla-topman Elon Musk. Op het Damrak komen ook kwartaalberichten van onder meer Signify, Unibail-Rodamco-Westfield, Heijmans, IMCD en Corbion.

In de tweede weekhelft worden eerste ramingen gepubliceerd over de groei van de economie van de VS en de eurozone. Daaruit kan onder meer worden opgemaakt wat de impact van de oorlog in Oekraïne op de economie is.

Daarnaast komt het Europese statistiekbureau Eurostat met een voorlopige raming over de inflatie in april. De inflatie ligt erg hoog vanwege de sterk stijgende energieprijzen. Bij een nog sterker stijgende inflatie kan de Europese Centrale Bank (ECB) zich genoodzaakt voelen eerder over te gaan tot een renteverhoging. Afgelopen week was er vrees op de beurzen dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente nog sterker kan gaan verhogen om zo de inflatie te beteugelen.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag 1,6 procent lager op 717,26 punten vanwege de rentevrees. De MidKap ging 2,9 procent onderuit tot 1060,47 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 2,4 procent. De hoofdgraadmeters in New York eindigden met minnen tot 2,8 procent. Ook de olieprijzen zijn met rode cijfers het weekend ingegaan.