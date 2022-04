Twitter stijgt op beurs door hoop overnamedeal met Elon Musk

Het aandeel Twitter ging maandag vooruit op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op berichten dat de overname van het socialemediabedrijf door Tesla-baas Elon Musk bijna rond zou zijn. De stemming op Wall Street bleef verder negatief na de zware verliezen van vorige week. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente met grote stappen zal verhogen om de inflatie aan te pakken, houdt de markten al weken in de greep.

Ook de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China, waar het coronavirus stevig rondwaart, zorgen voor terughoudendheid. Daarnaast maken beleggers zich op voor een zeer drukke week met kwartaalresultaten van grote bedrijven als Apple, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Amazon en Facebook-moederconcern Meta.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent lager op 33.642 punten. De hoofdindex zakte vrijdag 2,8 procent en kende daarmee de slechtste dag sinds oktober 2020. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 4245 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in op 12.806 punten.

Twitter klom bijna 4 procent. Volgens persbureau Bloomberg bevinden de overnamegesprekken met Musk zich in de laatste fase. De Tesla-topman kocht zich eerder dit jaar in bij Twitter en bracht later een bod van 43 miljard dollar uit op het platform. Musk wil het bedrijf laten groeien en er naar eigen zeggen een soort bastion voor de vrijheid van meningsuiting van maken.

Coca-Cola won dik 2 procent na publicatie van de resultaten. De frisdrankfabrikant zag de verkopen in het eerste kwartaal stijgen ondanks dat het concern zijn prijzen moest verhogen. Het bedrijf bleef in de eerste maanden van het jaar profiteren van de versoepelingen van de lockdownmaatregelen in grote delen van de wereld en boekte meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Ook handhaafde het concern de verwachtingen voor dit jaar.

De olieprijzen gingen opnieuw omlaag door de vrees dat de vraag naar olie zal afnemen wegens de coronalockdowns in China. Dat land is de grootste importeur van olie ter wereld. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 6 procent minder op 96,03 dollar. Brentolie werd ook bijna 6 procent goedkoper op 100,35 dollar per vat. Vorige week zakten de olieprijzen al bijna 5 procent. De euro was 1,0726 dollar waard, tegen 1,0785 dollar op vrijdag.