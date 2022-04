Bloomberg: Britten mogelijk eerder af van Russisch gas

Het Verenigd Koninkrijk kan mogelijk eerder dan verwacht stoppen met de import van Russisch gas. De regering van premier Boris Johnson denkt nog voor het einde van het jaar van het gas af te kunnen zijn, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Het officiële regeringsstandpunt is dat de Britten tegen het einde van 2022, of zo snel mogelijk daarna, de import ervan willen stoppen.

Net als de rest van Europa wil het Verenigd Koninkrijk een einde maken aan zijn afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen na de invasie van Oekraïne door dat land. Op woensdag stopte Rusland de gasstromen naar Polen en Bulgarije omdat de twee landen weigerden gasleveringen in roebels te betalen, een eis van Moskou in reactie op onder meer Europese sancties.

De Russische gasleveringen aan het Verenigd Koninkrijk zijn gedaald tot een fractie van het niveau van vorig jaar. Dat geeft de regering meer mogelijkheden om een volledig importverbod in te voeren. Maar om de markt tijdens de wintermaanden flexibel te houden, houden de ministers vast aan het officiële standpunt.

In 2021 kwam minder dan 4 procent van de Britse gasleveringen uit Rusland. Al dat gas werd verscheept met tankers voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). De Russische lng-uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk zou volgens de bronnen in het eerste kwartaal van dit jaar al tot 0,4 miljard kubieke meter zijn gezakt, tegen 1,6 miljard kubieke meter in dezelfde periode vorig jaar.