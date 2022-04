Hogere verkoopprijzen gunstig voor Mercedes-Benz

Het Duitse autoconcern Mercedes-Benz heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van hogere verkoopprijzen en een goede verkoop van duurdere modellen. Daardoor kon het bedrijf tegenwind als gevolg van onder meer de chiptekorten in de auto-industrie en de oorlog in Oekraïne compenseren.

De omzet was 34,9 miljard euro, tegen 32,9 miljard euro een jaar eerder. Volgens Mercedes-Benz werden in de eerste drie maanden van dit jaar wereldwijd 487.000 auto’s verkocht, wat 10 procent minder is dan een jaar eerder. De verkoop van bestelbusjes bleef ongeveer gelijk op 88.500 stuks. Mercedes-Benz stootte eind vorig jaar zijn truckactiviteiten af in het nieuwe bedrijf Daimler Truck.

Door de prijzen flink te verhogen en meer duurdere modellen aan de man te brengen wist het bedrijf ook zijn winstgevendheid te verhogen. De brutowinst steeg met 11 procent naar 5,2 miljard euro. Verder maakte Mercedes-Benz bekend dat er een afschrijving van 709 miljoen euro in de boeken is gezet vanwege het stopzetten van de activiteiten in Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne.