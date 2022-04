Microsoft stijgt op Wall Street, Boeing en Alphabet onderuit

De aandelenbeurzen in New York veerden woensdag wat op na de zware koersverliezen een dag eerder. Tech- en softwarebedrijf Microsoft boekte een stevige winst dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Beleggers waren daarentegen minder tevreden over de resultaten van Google-moederbedrijf Alphabet en stuurden dat aandeel flink lager. Ook de handelsupdate van Boeing kon beleggers niet bekoren. Verder wordt uitgekeken naar de kwartaalcijfers die Facebook-moeder Meta Platforms na de slotbel bekend zal maken.

Ook blijft de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft de gaskraan naar Polen en Bulgarije dichtgedraaid omdat de landen weigeren af te rekenen in roebels. Moskou slaat daarmee terug voor de westerse sancties naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent hoger op 33.390 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4199 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 12.589 punten, na de koersval van 4 procent een dag eerder.

Microsoft won bijna 5 procent. Het softwareconcern is in het afgelopen kwartaal opnieuw gegroeid met zijn cloudtak. De afgelopen jaren versnelde de groei, mede door de coronacrisis waardoor meer bedrijven thuiswerken mogelijk gingen maken. De clouddivisie is inmiddels het grootste onderdeel van Microsoft en goed voor zo’n 40 procent van de omzet en winst van de Windows-maker. Alphabet (min 3,6 procent) merkte vooral dat bedrijven in Europa na de Russische invasie in Oekraïne terughoudender zijn geworden als het gaat om uitgaven aan advertenties.

Vliegtuigfabrikant Boeing zakte 7,5 procent na tegenvallende resultaten. Het concern liet daarnaast weten de productie van het toestel 777X te pauzeren tot 2023. Het toestel zal daardoor pas in 2025 worden geleverd, meer dan een jaar later dan gepland. De kwartaalcijfers van automaker General Motors (plus 2 procent) vielen wel in de smaak.

Spotify zakte 8,5 procent, ondanks dat de muziekstreamingdienst in het eerste kwartaal meer gebruikers trok in de nasleep van de ophef eerder dit jaar over de podcasts van komiek Joe Rogan. Het van oorsprong Zweedse bedrijf telt nu 422 miljoen maandelijks actieve gebruikers, een toename van 19 procent vergeleken met een jaar eerder.

De euro was 1,0544 dollar waard, tegen 1,0661 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 100,22 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 103,59 dollar per vat.