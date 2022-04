DNB begint met vergoeden spaarders failliete Amsterdam Trade Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is begonnen met het terugbetalen van spaargeld dat klanten bij de failliete Amsterdam Trade Bank (ATB) hadden gestald. De bank was voor een groot deel eigendom van de Russische oligarch Michail Fridman en werd door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op de sanctielijst gezet.

In totaal had de bank 23.000 rekeninghouders. Door een na de financiƫle crisis opgezet garantiestelsel zijn hun spaartegoeden tot een maximum van 100.000 euro beschermd bij een faillissement. Toezichthouder DNB heeft nu een webportaal geopend waar klanten hun geld kunnen terugkrijgen. De meeste rekeninghouders kunnen daardoor binnen enkele dagen weer over hun geld beschikken, stelt de centrale bank.

Voor de 6000 buitenlandse klanten, voornamelijk woonachtig in Duitsland, is een andere oplossing gevonden. Zij moeten een per post opgestuurd formulier invullen om hun geld op te vragen.

Door de Britse en Amerikaanse sancties tegen ATB kon de bank amper nog functioneren. Leveranciers van bijvoorbeeld software trokken zich terug. Ook weigerden Nederlandse grootbanken nog betalingen te verwerken voor het dochterbedrijf van de Russische Alfa Bank. Dat financieel concern werd opgericht door Fridman en Petr Aven, die beiden ook op de sanctielijst van de Europese Unie staan. Omdat ATB uiteindelijk in handen was van personen op de Europese sanctielijst stond de op de Amsterdamse Zuidas gevestigde bank al onder verscherpt toezicht van DNB.