Steeds meer gasimporteurs bereid tot aankloppen bij Gazprombank

Steeds meer grote Europese importeurs van Russisch gas lijken bereid om een rekening te openen bij Gazprombank, om gas uit Rusland in roebels af te kunnen rekenen. Met die stap zouden ze het doorgaan van de levering van Russisch gas veilig kunnen stellen, maar het is nog wel de vraag in hoeverre de Europese Commissie dit allemaal zal toestaan.

Persbureau Bloomberg heeft van ingewijden gehoord dat het Italiaanse energieconcern Eni werkt aan een rekening bij Gazprombank. Volgens zakenkrant Financial Times doet het Oostenrijkse OMV hetzelfde. Eerder zei Bloomberg al dat zeker vier Europese bedrijven inmiddels met roebels betaald zouden hebben en dat tien bedrijven al rekeningen hadden geopend bij Gazprombank.

Uniper, de grootste Duitse importeur van Russisch gas en ook eigenaar van energiecentrales in Nederland, gaf zelf aan gebruik te willen maken van de mogelijkheid, omdat het zijn betalingen dan eigenlijk zou kunnen blijven voldoen in euro’s. Bij de Russische regeling opent een bedrijf een eurorekening en een roebelrekening bij Gazprombank. Die bank is dan verantwoordelijk voor de omzetting van het in euro’s gestorte bedrag naar roebels.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft gewaarschuwd dat Europese bedrijven de EU-sancties schenden als zij hun aankopen in roebels betalen als contractueel is bepaald dat de rekening in euro’s of dollars moet worden voldaan. Ze benadrukte woensdag nogmaals dat Europese bedrijven niet moeten buigen voor Russische druk om in roebels te betalen.

Bedrijven mogen volgens de commissie wel meewerken aan de Russische regeling, zolang ze maar duidelijk maken dat ze met de betaling in euro’s of dollars aan hun verplichtingen hebben voldaan. Het inwisselen voor roebels is dan verder helemaal aan de Russen. Maar rond de kwestie leeft ook nog veel onduidelijkheid. Later op de dag zal Brussel naar verwachting meer uitleg geven.