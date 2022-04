Vicepresident ECB: inflatie in eurozone bijna op piek

De inflatie in de eurozone nadert het hoogste punt en in de tweede helft van het jaar zal het leven weer minder snel duurder worden. Die verwachting heeft Luis de Guindos, de tweede man van de Europese Centrale Bank (ECB) uitgesproken. In maart kwam de inflatie in de eurozone uit op 7,4 procent op jaarbasis. Vrijdag komen de eerste cijfers over april naar buiten.

De vicepresident van de ECB denkt overigens niet dat de inflatie direct weer op een laag niveau uitkomt. “Die zal zelfs in het slotkwartaal van dit jaar nog hoog zijn”, aldus de Spanjaard. Zijn verwachting komt daarmee overeen met een eerdere prognose van de ECB die uitging van een inflatie van rond de 4 procent op jaarbasis in de laatste drie maanden van dit jaar.

Als er een plotselinge leveringsstop van Russisch gas komt, kan dat echter veel hoger komen te liggen. De gestegen prijzen van energie zijn ook nu al drijvende krachten achter de hoge inflatie. Als Europa niet meer over Russisch gas kan beschikken, dan zal de gasprijs en ook de prijs voor elektriciteit stevig toenemen.

De ECB kijkt bij zijn rentebeleid scherp naar de inflatie op de middellange termijn. Het doel daarvoor is 2 procent. De geldontwaarding mag best een tijdje daarboven liggen, besloot de centrale bank eerder. Toch is de huidige hoge inflatie reden voor de ECB om versneld zijn opkoopprogramma’s af te bouwen. Zodra dat gebeurd is, zou de rente omhoog kunnen. Volgers van de centrale bank houden daarom rekening met een renteverhoging in de zomer.