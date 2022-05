Kustwacht zal ‘coulant reageren’ als Sunny Liger om hulp vraagt

De Nederlandse kustwacht zal coulant reageren als het omstreden schip Sunny Liger in de problemen komt en om hulp vraagt, meldt een woordvoerder zondag. “Bijvoorbeeld wanneer het voedsel van de bemanning op is”, legt de kustwacht uit na berichtgeving van NU.nl. Voor nu ligt de tanker met een lading Russische gasolie voor anker in de Noordzee, medewerkers in de haven van Amsterdam willen waarschijnlijk niet helpen met aanmeren.

De kustwacht laat weten nog geen hulpverzoek te hebben ontvangen. “Over het algemeen is er meer dan genoeg voedsel aan boord van een schip”, meldt de woordvoerder van de kustwacht.

Over de hoeveelheid aanwezige brandstof in het schip is verder niets bekend. Omdat het schip nu stilligt wordt er wel weinig brandstof verbruikt, legt de kustwacht uit. Maar mocht het scenario zich voordoen dat de Sunny Liger niet kan terugkeren naar de thuishaven of de reis voortzet naar een andere locatie, kunnen ze zich ook melden.

Havenbedrijf Port of Amsterdam meldt zondag dat er ook hier nog geen verzoeken zijn binnengekomen vanaf de Sunny Liger. Mocht er een tekort zijn aan bijvoorbeeld voedsel, water of brandstof, zijn er volgens de beheerder van de haven meerdere partijen die het schip uit de brand kunnen helpen.

Rond de mogelijke komst van de tanker is ophef ontstaan vanwege de Russische lading. De gemeente Amsterdam heeft gezegd het schip liever niet te zien aanmeren en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) noemde een oproep van FNV aan havenpersoneel om niet te helpen bij het aanmeren “hartstikke goed”. Wel zei hij verder zelf juridisch niets te kunnen doen.