Luchtvaart claimt miljoenenschade bij Schiphol om annuleringen

Luchtvaartmaatschappijen willen de schade vanwege annuleringen door de chaos op Schiphol op de luchthaven verhalen. Volgens de brancheorganisatie voor in Nederland actieve maatschappijen, Barin, gaat het om een schadebedrag van miljoenen euro’s. Barin-voorzitter Marnix Fruitema spreekt wel van een grove schatting. Over circa een week hoopt hij met exactere cijfers te komen.

De luchthavenexploitant vroeg maatschappijen eerder vanwege de grote drukte om vluchten te annuleren. Barin stuurde Schiphol daarop al een brief met de mededeling dat de schade van de maatregelen op Schiphol zullen worden verhaald.

Barin overlegt dinsdagmiddag met Schiphol over claims, maar ook over het voorkomen van problemen in de zomerperiode.