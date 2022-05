Tech trekt Wall Street omhoog na verliesbeurt voor weekeinde

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met plussen geëindigd. Techaandelen stegen flink na een grote neergang op vrijdag. Koopjesjagers zorgden daarvoor nadat Wall Street opnieuw lager aan de handelsdag was begonnen. Amazon steeg 0,2 procent. Het webwinkelconcern had vrijdag nog een harde klap gekregen en leverde toen 14 procent aan waarde in.

Beleggers waren lang wat weifelachtig. Zo is er veel onzekerheid over het economisch herstel door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Deze week gaat de aandacht van beleggers dan ook vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf onlangs al aan dat de rente in de Verenigde Staten bij het nieuwe rentebesluit waarschijnlijk met 0,5 procentpunt wordt verhoogd om de inflatie te bestrijden.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 33.061,50 punten en de brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4155,38 punten. De Nasdaq ging 1,6 procent vooruit tot 12.536,02 punten, na de koersval van ruim 4 procent op vrijdag.

Apple won 0,2 procent. Het techbedrijf moet vrezen voor een nieuwe miljardenboete voor het schenden van Europese concurrentieregels. Apple misbruikt volgens de Europese Commissie zijn marktmacht door een chip die contactloos betalen met iPhones en iPads vergemakkelijkt voor te behouden aan zijn eigen betaalsoftware. Daarmee sluit Apple andere betalingsbedrijven zoals banken buiten.

Alphabet, de eigenaar van Google, dikte 1,9 procent aan. Google wil dat de Europese rechter een streep zet door een boete van 1,49 miljard euro. Die kreeg het techconcern drie jaar geleden van de Europese Commissie vanwege het voortrekken van zijn eigen advertentiedienst AdSense ten opzichte van andere advertentieverkopers.

Facebook-moeder Meta Platforms steeg 5,3 procent. Het socialemediabedrijf gaat na een jaar weer stoppen met het aanbieden van podcasts via Facebook. Facebook had veel concurrentie op de podcastmarkt waar onder meer Spotify (plus 7,1 procent) stevig op inzet.

Berkshire Hathaway daalde 1,3 procent na kwartaalresultaten. Uit het kwartaalbericht bleek ook dat het bedrijf van superbelegger Warren Buffett zijn belang in olieconcern Chevron (plus 2 procent) heeft uitgebreid. Verder schroefde hij zijn belang in gameontwikkelaar Activision Blizzard (plus 3,3 procent) op.

De euro was 1,0503 dollar waard tegen 1,0514 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 105,35 dollar. Brent-olie steeg 0,7 procent in prijs tot 107,87 dollar per vat.