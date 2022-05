E-bikemerk VanMoof haalt voormalig topvrouw Booking.com binnen

Fabrikant van elektrische fietsen VanMoof heeft de voormalig topvrouw van Booking.com binnengehaald. Gillian Tans wordt de nieuwe president van het Nederlandse e-bikebedrijf. Met de benoeming hoopt VanMoof verder te kunnen groeien.

Tans, die enkele jaren geleden al in VanMoof investeerde, was bij Booking.com verantwoordelijk voor de wereldwijde groei van de hotelboekingswebsite. “Tans’ ervaring combineert jaren op het hoogste executive-niveau, het bouwen van teams van wereldklasse en het opschalen van wereldwijde operaties – allemaal factoren die van cruciaal belang zullen zijn in de volgende fase van groei voor het bedrijf”, schrijft VanMoof in een verklaring.

Oprichters en broers Taco en Ties Carlier, die in 2009 begonnen met VanMoof, blijven de twee topmannen bij het bedrijf. Het merk heeft winkels in onder meer Amsterdam, Berlijn, Londen, New York, San Francisco en Tokio. Vorig jaar haalde VanMoof nog 128 miljoen dollar op in een investeringsronde om de productiecapaciteit te vergroten. Het opgehaalde bedrag voor investeringen liep de afgelopen twee jaar al op tot 182 miljoen dollar.

VanMoof is flink gegroeid sinds het begin van de coronacrisis. Door de pandemie kozen mensen vaker de fiets als alternatief voor het openbaar vervoer. VanMoof wist de verkoop van zijn e-bikes in 2020 meer dan te verdriedubbelen. Volgens de Amsterdammers zijn de Verenigde Staten momenteel de grootste groeimarkt voor het bedrijf.