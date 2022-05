Groei Arcadis door energietransitie en PFAS-problematiek

Advies- en ingenieursbureau Arcadis is in het eerste kwartaal van dit jaar gegroeid. De waarde van de opdrachten die het bedrijf nog heeft liggen, groeide naar een recordniveau van 2,3 miljard euro. Dat was mede te danken aan gegroeide investeringen in de energietransitie in Nederland en de Verenigde Staten. Ook de problemen met de chemische stof PFAS in België bieden kansen voor Arcadis.

Die problemen zijn ontstaan rond een fabriek van industrieconcern 3M die jarenlang te hoge concentraties PFAS heeft uitgestoten. Arcadis heeft vanuit de VS ervaring met het opruimen van die stof, die nauwelijks afbreekt en bij te hoge concentraties gevaarlijk is voor mens en dier.

Verder was in Australië en het Verenigd Koninkrijk de vraag naar duurzaam bouwen groot, maar had Arcadis in China last van de lockdowns. In Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS kon Arcadis ook aan de slag rond de aanleg van spoorverbindingen en de infrastructuur voor elektrische auto’s.

De totale omzet ging met 9 procent omhoog naar 688 miljoen euro. De bedrijfswinst kwam uit op 84 miljoen euro en dat was een toename van 4 procent.