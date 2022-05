Just Eat Takeaway hoorde zondag van mogelijk wangedrag manager

De raad van commissarissen van Just Eat Takeaway wist sinds zondag van mogelijke misdragingen van operationeel directeur Jörg Gerbig. Dat zegt president-commissaris Adriaan Nühn op de algemene aandeelhoudersvergadering van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. De maaltijdbezorger maakte eerder op de dag bekend dat Gerbig voorlopig zijn functie neerlegt, omdat er signalen zijn van ongepast gedrag op een bedrijfsevenement.

Topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway vertelde aandeelhouders de situatie te betreuren. Hij noemde het ook een “verlies voor het bedrijf”. Het onderzoek naar de gedragingen van de operationeel bestuurder bevindt zich nog in de beginfase en heeft niets te maken met de financiën van het bedrijf.

Just Eat Takeaway staat de laatste tijd zwaar onder druk van ontevreden aandeelhouders door teleurstellende resultaten van dochterbedrijf GrubHub, dat vorig jaar voor 7,3 miljard dollar werd overgenomen. Nühn gaat om die reden niet op voor een nieuwe termijn als president-commissaris. De op één na grootste aandeelhouder in het bedrijf, Cat Rock met een belang van net geen 7 procent, wil ook dat financieel bestuurder Brent Wissink vertrekt.

Onlangs maakte Just Eat Takeaway bekend GrubHub weer te willen verkopen. Nühn waarschuwde aandeelhouders wel dat niemand gebaat is bij een overhaaste verkoop, maar dat het bedrijf niet bang is “harde beslissingen te nemen”.