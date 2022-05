KLM hekelt voorstel Schiphol om vluchten in zomer te beperken

KLM vindt het nog “prematuur” om nu al te spreken van het beperken van het aantal vluchten komende zomer. Het is in eerste instantie aan Schiphol zelf om de bezettingsproblemen op te lossen, zegt de luchtvaartmaatschappij in een reactie op de excuses voor alle chaos op de luchthaven door Schipholbaas Dick Benschop.

Benschop stelde bij zijn knieval op dinsdag dat Schiphol het aantal vluchten wil gaan reguleren op basis van de hoeveelheid beschikbaar personeel. Met de mogelijke beperkingen moet worden voorkomen dat op het laatste moment vluchten worden geschrapt. Hoe dat precies in zijn werk moet gaan, zou Schiphol in gesprek met de maatschappijen en reisorganisaties gaan vastleggen.

Maar KLM, de grootste maatschappij op Schiphol, lijkt weinig in het voorstel te zien. Volgens KLM mag het schrappen van vluchten alleen in uitzonderlijke gevallen voorkomen. Dit mag niet de basis zijn van de oplossing die Schiphol voor de komende periode voor ogen heeft, geeft de maatschappij aan.

“Niet alleen de meivakantie, maar de gehele komende zomerperiode, is voor veel mensen de eerste ‘normale’ vakantie na twee jaar corona”, benadrukt KLM in een verklaring. “Het schrappen van vluchten zou voor hen een bittere pil betekenen. Dit is ook moeilijk te verkroppen voor de luchtvaart- en toerismesector als geheel, die eindelijk weer opkrabbelt na twee uitzonderlijk moeilijke jaren.”

KLM wijst er verder op dat de beperkingen die Schiphol voor ogen heeft, in schril contrast staan met de verhoging van de havengelden die maatschappijen moeten betalen. “Het feit dat Schiphol coronaverliezen goeddeels voor rekening laat komen van luchtvaartmaatschappijen, terwijl KLM en haar klanten daar vervolgens slechtere dienstverlening voor terug krijgen, is onacceptabel.”

Benschop zei dinsdag dat de luchthaven bereid is om de schade te vergoeden voor de luchtvaartmaatschappijen. Dat kost Schiphol naar verwachting enkele miljoenen euro’s. Maar de forse verhoging van de havengelden op Schiphol is volgens Benschop geen punt van discussie. “Die is ingegaan en dat blijft zo.”