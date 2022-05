Grootste staalmaker Europa ziet staalvraag dalen door Oekraïne

ArcelorMittal, het grootste staalconcern van Europa, verwacht dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar zal krimpen omdat de Russische inval in Oekraïne een rem zet op het economische herstel uit de coronacrisis. Het bedrijf met een notering aan de beurs in Amsterdam voorziet een afname van wel 1 procent, waar eerder nog op een stabiel beeld of zelfs lichte groei werd gerekend.

De verwachtingen voor de vraag naar staal worden alom gezien als een belangrijke barometer voor de wereldeconomie. Topman Aditya Mittal spreekt van een “lichte daling” van de mondiale staalvraag. “Desalniettemin is het duidelijk dat de fundamentele vooruitzichten voor staal op langere termijn positief zijn.”

ArcelorMittal is er in de eerste maanden van het jaar in geslaagd om de eigen resultaten toch goed op te voeren. Dat dankt de onderneming vooral aan de toegenomen staalprijs. De metaalprijzen zijn hard gestegen als gevolg van de oorlog. De onderneming voelt zich er daarom comfortabel bij om komende tijd flink meer aandelen te gaan inkopen en zo aandeelhouders te belonen.

Oekraïne is rijk aan ijzererts en andere metalen en de toevoer daarvan kan sterk verstoord raken door de oorlogssituatie daar. Vanwege de strijd zag ArcelorMittal zich gedwongen om zijn fabriek in de Oekraïense stad Kryvy Rih tijdelijk stil te leggen. De beslissing werd genomen om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Inmiddels draait de fabriek weer. Volgens het concern had de Oekraïense regering gevraagd om de productie te hervatten.