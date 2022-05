Zalando merkt dat consumenten terughoudender worden in koopgedrag

De Duitse webwinkel Zalando, die ook actief is in Nederland, heeft in het eerste kwartaal een nettoverlies geleden. Ook de omzet daalde licht. De onderneming merkte dat consumenten terughoudender zijn geworden in hun koopgedrag.

Stijgende inflatie en stijgende kosten voor huishoudens droegen volgens de webwinkel ook bij aan een voorzichtiger consumentenvertrouwen. Daarnaast leidde de versoepeling van de coronamaatregelen tot veranderingen in de voorkeuren van de consument. Zalando lukte het niettemin om het aantal actieve klanten met ruim 5 procent te laten toenemen tot bijna 49 miljoen.

De omzet daalde in het eerste kwartaal met 1,5 procent tot 2,2 miljard euro. Het resultaat voor aftrek van onder meer belastingen was 52 miljoen euro negatief, tegen een positief resultaat van dik 93 miljoen euro een jaar eerder. Het verlies wordt veroorzaakt door een lagere marge als gevolg van meer promotionele activiteiten om klanten aan te trekken.

Onder de streep bleef een nettoverlies over van ruim 61 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2021 werd nog een winst geboekt van 34,5 miljoen euro. Destijds maakte Zalando juist nog sterke groei door omdat toen volop werd geprofiteerd van de toegenomen populariteit van thuiswinkelen.

Zalando bevestigt wel zijn verwachtingen voor het volledige jaar. Om klanten snellere levertijden te bieden, voegt Zalando momenteel meer centra toe om zijn logistieke netwerk verder te versterken. De bouw is al begonnen in Frankfurt, het Poolse Bydgoszcz en in de regio Parijs. Na succesvolle marktintroducties in zes landen in 2021, zal Zalando in mei ook lanceren in twee nieuwe markten, namelijk Hongarije en Roemeniƫ.