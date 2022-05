AEX dieper in het rood, ING daalt na kwartaalcijfers

De Amsterdamse AEX-index zakte vrijdag dieper in het rood. Beleggers verwerkten de forse koersval op Wall Street, waar de inflatievrees weer oplaaide. Ook de zorgen over een mogelijke recessie staken de kop weer op. ING behoorde tot de grootste verliezers op het Damrak. Het financiële concern zag de winst in het eerste kwartaal ruimschoots halveren als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent in de min op 686,89 punten. Olie- en gasconcern Shell (plus 0,5 procent) en chipbedrijf Besi (plus 0,2 procent) waren de enige stijgers van de AEX.

Platenlabel UMG, chemicaliëndistributeur IMCD en speciaalchemiebedrijf DSM waren de grootste dalers met minnen van meer dan 3 procent. ING zakte 2,8 procent. De bank zette vanwege het conflict in Oekraïne 834 miljoen euro opzij voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden. Onder de streep bleef door die forse ingreep maar 429 miljoen euro aan winst over, tegen iets meer dan 1 miljard euro een jaar eerder.

Just Eat Takeaway (min 2,2 procent) ging ook verder omlaag. De maaltijdbezorger raakte de afgelopen twee dagen al zo’n 20 procent aan waarde kwijt na kritiek van aandeelhouders op het moederbedrijf van Thuisbezorgd.

De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen, verloor daarnaast 1,2 procent tot 1005,21 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 1,1 procent. De DAX in Frankfurt daalde ook 1,1 procent. De productie van de Duitse industrie nam in maart sterker af dan verwacht door de verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China.

Elders in Europa trokken enkele grote bedrijven de aandacht. Adidas verloor ruim 4 procent in Frankfurt na een verlaging van de verwachtingen. Het Duitse sportmerk had afgelopen kwartaal last van coronalockdowns in Vietnam. Die zorgden voor problemen in de toeleveringsketen. Ook in China liep de vraag terug door lockdownmaatregelen.

In Londen kelderde IAG dik 7 procent. Het moederbedrijf van British Airways leed afgelopen kwartaal een groter verlies dan verwacht. Het concern verwacht dit jaar wel weer winstgevend te zijn, maar verlaagde de capaciteit voor dit jaar als gevolg van personeelstekorten op de Londense luchthaven Heathrow.

De euro was 1,0571 dollar waard, tegen 1,0506 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent tot 110,57 dollar. Brent-olie werd 2,2 procent duurder op 113,30 dollar per vat.