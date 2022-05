Damrak verwerkt koersval Wall Street, ING opent boeken

De Amsterdamse beurs zal vrijdag naar verwachting wat onder druk staan na de koersval op Wall Street. Na de aanvankelijke opluchting over het feit dat de Amerikaanse centrale bank de rente in de toekomst niet met nog grotere stappen gaat verhogen, kregen de zorgen over de hoge inflatie en de dreiging van een recessie weer de overhand. Vooral techbedrijven kregen rake klappen, waardoor de techgraadmeter Nasdaq 5 procent kelderde. Verder wordt uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag naar buiten komt.

Op het Damrak kwam ING met cijfers. Het financiële concern zag de winst in het eerste kwartaal ruimschoots halveren als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vanwege het conflict heeft de bank 834 miljoen euro opzij gezet voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden. Onder de streep bleef door die forse ingreep maar 429 miljoen euro aan winst over, tegen iets meer dan 1 miljard euro een jaar eerder.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt ondanks het forse verlies op Wall Street licht lager te gaan openen. Ook de andere Europese beurzen lijken de verliezen beperkt te houden. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag wel overwegend stevige minnen zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 3,7 procent in de min door flinke koersverliezen bij de Chinese techbedrijven. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een korte vakantieperiode, ging de Nikkei 0,7 procent hoger het weekeinde in.

Eurocommercial Properties bracht ook de resultaten naar buiten. De investeerder in winkelvastgoed zag de resultaten in het eerste kwartaal stijgen. De huurinkomsten bleven vrijwel stabiel, waarbij het bedrijf 96 procent van de huren wist te innen.

Roestvrijstaalproducent Aperam liet in zijn kwartaalupdate weten voor nog eens 100 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Volgens topman Timoteo Di Maulo boekte het bedrijf in het eerste kwartaal voor de vijfde keer op rij een recordresultaat. Ook voor het huidige kwartaal voorziet de topman weer een record.

Galapagos kwam donderdag nabeurs met resultaten. Het biotechnologiebedrijf dook in de rode cijfers en leed in het afgelopen een nettoverlies van ruim 13 miljoen euro. Een jaar geleden werd nog een winst van dik 9 miljoen euro geboekt. De omzet nam wel toe. Het bedrijf stelt later dit jaar een uitgebreide update te geven over de toekomstplannen.

De euro was 1,0511 dollar waard, tegen 1,0506 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 108,99 dollar. Brent-olie werd 0,7 procent duurder op 111,67 dollar per vat.