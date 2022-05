ECB-bestuurder: rente boven nul procent ‘redelijk’ dit jaar

François Villeroy de Galhau, bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), vindt dat de rente in de eurozone dit jaar weer tot boven de nul procent kan worden verhoogd als de economie geen nieuwe tegenslag krijgt. De ECB heeft de historisch lage rentetarieven tot nu toe ongewijzigd gelaten, terwijl de centrale banken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de rentes al flink hebben verhoogd om de inflatie te bestrijden.

“Volgens mijn persoonlijke oordeel is voldaan aan onze voorwaarden voor de rentetarieven”, zei Villeroy vrijdag in een toespraak in Parijs. “Behoudens onvoorziene nieuwe schokken, zou ik het redelijk vinden om tegen het einde van dit jaar positief terrein te betreden met betrekking tot de depositorente.”

De ECB heeft drie basisrentetarieven. De depositorente is de rente die banken ontvangen voor geld dat bij de centrale bank geparkeerd wordt. Die is momenteel 0,5 procent negatief, wat betekent dat de banken dus moeten betalen om geld te stallen bij de ECB. De basisherfinancieringsrente is de rente waartegen banken geld kunnen lenen van de centrale bank. Die bedraagt sinds 2019 nul procent. De rente waartegen banken voor de duur van één dag geld kunnen lenen van de ECB tegen onderpand bedraagt 0,25 procent.

De Franse centralebankpresident verklaarde ook dat de ECB eind juni klaar kan zijn met de aankopen van obligaties, waarmee de economie van de eurozone nog steeds wordt gestimuleerd. Dat is een noodzakelijke voorwaarde van de ECB voor het verhogen van de rente. Bij het rentebesluit in april gaf de centrale bank nog aan dat het inkoopprogramma ergens in het derde kwartaal wordt beëindigd.

Door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de Europese economie staan de beleidsmakers bij de ECB onder grote druk om iets aan de hoge inflatie te doen. De ECB zit echter in een lastig parket. Enerzijds probeert de centrale bank de economie van de eurozone te beschermen tegen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, terwijl ze anderzijds tracht de inflatie te beperken. Een renteverhoging is voor centrale banken een belangrijk middel om de inflatie de kop in te drukken. Lenen wordt dan duurder voor consumenten en bedrijven, waardoor er minder geld in omloop komt. Dat drukt de prijsstijgingen.