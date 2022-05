Wereldwijde voedselprijzen iets onder recordhoogte

De wereldwijde voedselprijzen zijn in april licht gedaald, maar zitten nog vlak onder recordhoogte. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De prijs van onder meer graan is fors gestegen door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Graan werd afgelopen maand een fractie goedkoper. In maart steeg de prijs nog met 17 procent door de oorlog in Oekraïne. Dat land is samen met Rusland goed voor zo’n 30 procent van alle tarwe-export ter wereld. Van alle geëxporteerde mais komt zo’n 20 procent uit Rusland en Oekraïne. Mais werd ook iets goedkoper ten opzichte van maart.

De index waarmee de FAO de prijsontwikkeling van een groot aantal grondstoffen voor voedingsmiddelen meet, daalde naar een stand van 158,5 punten. Dat is een minimale daling ten opzichte van de herziene recordhoogte van 159,7 punten van maart.

De hoge voedsel- en brandstofprijzen hebben grote gevolgen voor armere landen. Mensenrechtenorganisatie ActionAid meldt op basis van onderzoek in dertien landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten dat brood daar gemiddeld bijna de helft duurder is geworden. Bakolie kost 64 procent meer en kunstmest 83 procent.

“De voedselcrisis verergert en breidt zich uit wereldwijd”, zegt teamleider klimaatrechtvaardigheid Teresa Anderson van ActionAid. “Ons onderzoek toont aan dat op sommige plaatsen de prijzen zijn verdubbeld, verdrievoudigd, of zelfs vier keer hoger zijn dan voor de oorlog begon.’’ ActionAid vindt dat regeringen en internationale instanties snel in actie moeten komen om een “nog catastrofalere honger van ongekende schaal te voorkomen”.