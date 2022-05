Blik op schandaal in België bij kwartaalcijfers PostNL

PostNL maakt maandag zijn resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar bekend. Dan wordt duidelijk of het aantal bezorgde pakketten verder is gestegen. Verder zal topvrouw Herna Verhagen in een toelichting mogelijk meer kunnen zeggen over de misstanden bij de Belgische tak van het bedrijf.

PostNL kampt met een schandaal in België. Recent werden nog enkele bestuurders van PostNL België, onder wie de topman van de Belgische tak, opgepakt toen justitie invallen deed in drie depots van PostNL. Inmiddels zijn ze weer vrijgelaten, maar de bestuurders worden nog steeds ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie.

Er zou ook sprake zijn van mensenhandel en valsheid in geschrifte. De Belgische autoriteiten onderzoeken PostNL al langer vanwege onder meer vermeende misstanden rond zwartwerk en deeltijdwerk. Volgens Belgische media werkten er tot voor kort nog steeds kinderen voor de Belgische tak van het bedrijf. Topvrouw Herna Verhagen zei op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in april de “ernstige beschuldigingen” niet te herkennen. Volgens haar zijn controles om misstanden tegen te gaan juist aangescherpt.

PostNL bezorgde vorig jaar een recordaantal van 384 miljoen pakketten. Dat betekende op jaarbasis een plus van bijna 14 procent. Exclusief corona zou dit bijna 12 procent groei zijn. Bij het aantal brieven lag het volume ondanks de coronapost 0,5 procent lager dan een jaar eerder. Zonder coronapost zou PostNL een volumedaling met 5 procent hebben gemerkt, gelijk aan de langjarige trend. Waarschijnlijk is het volume bij de postbezorging daarom weer gedaald nu er minder uitnodigingen voor coronavaccinaties worden verstuurd.