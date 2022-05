Evofenedex werkt samen met TNO voor hervormen logistieke keten

Ondernemersorganisatie voor de logistiek evofenedex gaat samenwerken met kennisinstituut TNO om de logistieke keten van de toekomst vorm te geven. Die moet duurzamer worden, maar ook kunnen risico’s van handelsbedrijven beter gespreid worden. Aanleiding zijn onder meer de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, die voor grote verstoringen in de logistieke ketens hebben gezorgd.

Innovatie in de logistiek en de toeleveringsketens verloopt volgens de brancheorganisatie vaak te langzaam omdat dit niet genoeg de aandacht zou hebben van verladers. Ook wordt er veel op korte in plaats van lange termijn gedacht, met name bij grote groepen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Evofenedex vindt daarnaast dat de logistiek flexibeler ingericht kan worden, dat duurzaamheid meer aandacht moet krijgen en de CO2-uitstoot in de toeleveringsketens verder teruggebracht moet worden. Verder worden digitalisering, duurzamer produceren en de energietransitie ook verkend.