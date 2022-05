Japan bouwt import Russische olie geleidelijk af

Japan zal de tijd nemen om de import van Russische olie af te bouwen. Dat zei de Japanse premier Fumio Kishida in een toelichting op de overeenstemming van de leiders van de G7-landen over een verbod op de invoer van olie uit Rusland. Met het verbod willen de zeven industriële grootmachten Frankrijk, Duitsland, Canada, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten de druk op Moskou opvoeren om de oorlog tegen Oekraïne te staken.

De VS, die geen grote afnemers van Russische brandstoffen zijn, hebben de invoer van Russische olie al eerder verboden. Japan is echter sterk afhankelijk van Russische brandstoffen en de invoer van energie uit andere landen. Premier Kishida sprak dan ook van een zeer moeilijke beslissing van zijn land. “Maar coördinatie van de G7 is nu het belangrijkst”, aldus de premier. Kishida verklaarde wel de tijd te nemen om stappen te zetten “richting een uitfasering van Russische olie”.

Volgens gegevens van onderzoeksbureau Refinitiv worden er sinds half april al geen schepen meer met Russische olie voor Japan geladen. Het land importeerde vorige maand ongeveer 1,9 miljoen olievaten uit Rusland. Dat is een derde minder dan in dezelfde maand een jaar geleden.

Japan verklaarde eerder al dat het moeilijk zou zijn om onmiddellijk te stoppen met de import van Russische olie. Japan bevindt zich in een lastige positie met betrekking tot zijn energievoorziening aangezien het sinds de kernramp in Fukushima in 2011 het grootste deel van zijn kernreactoren heeft stilgelegd.

Rusland was in 2021 goed voor 4 procent van de totale olie-import van Japan. Het land haalt het merendeel van zijn olie uit het Midden-Oosten, dat vorig jaar goed was voor 93 procent van de Japanse olie-invoer.

Japan heeft al toegezegd dat het de invoer van Russisch steenkool in fasen zal verbieden. Net als Europa is Japan sterk afhankelijk van Russisch gas en een verbod op die brandstof is voorlopig nog een stap te ver. De Japanse overheid en bedrijven hebben grote belangen in gasprojecten in Rusland.