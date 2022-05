Biden: aanpak hoge inflatie grootste economische uitdaging

De aanpak van de hoge inflatie is de grootste economische uitdaging voor de Amerikaanse regering. Dat zei president Joe Biden. Volgens Biden voelen Amerikaanse huishoudens “pijn” door de sterk gestegen prijzen voor bijvoorbeeld brandstof aan de pomp.

De inflatie in de Verenigde Staten is gestegen naar het hoogste niveau in meer dan veertig jaar. Dat komt door de hoge brandstof- en voedselprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne en de wereldwijde verstoringen in toeleveringsketens als gevolg van de coronacrisis. In een speech stelde Biden dat hij de frustratie bij Amerikanen begrijpt en dat bestrijding van de inflatie zijn grootste binnenlandse prioriteit is. Door de hoge inflatie wordt de populariteit van Biden ondermijnd.

Biden stelt dat de centralebankenkoepel Federal Reserve de hoge inflatie zal bestrijden. De Fed is al bezig de rente te verhogen. Hij gaf aan dat zijn regering ook kijkt naar manieren om de hoge inflatie aan te pakken, bijvoorbeeld door importtarieven op te heffen die waren ingevoerd door zijn voorganger Donald Trump.